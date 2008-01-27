Сегодня - День памяти жертв Холокоста

Сегодня в мире отмечают День памяти жертв Холокоста.

Жертвами нацистов стали свыше 6 миллионов евреев. Точное количество погибших ученые не могут подсчитать и до сих пор, отмечает «5 канал».

Сегодняшнюю дату объявили памятной по решению Генеральной ассамблеи ООН. Именно в этот день в 1945 году советская армия освободила узников одной из самых страшных фабрик смерти - польского концлагеря «Освенцим», где почти три миллиона людей казнили промышленными методами.