Сегодня - День памяти жертв Холокоста

14:34, 27 января 2008
Разное
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Точное количество погибших не могут подсчитать до сих пор

Сегодня в мире отмечают День памяти жертв Холокоста.

Жертвами нацистов стали свыше 6 миллионов евреев. Точное количество погибших ученые не могут подсчитать и до сих пор, отмечает «5 канал».

Сегодняшнюю дату объявили памятной по решению Генеральной ассамблеи ООН. Именно в этот день в 1945 году советская армия освободила узников одной из самых страшных фабрик смерти - польского концлагеря «Освенцим», где почти три миллиона людей казнили промышленными методами.

 

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