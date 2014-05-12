Зрелище достойное князей: международный турнир конных лучников в Древнем Киеве

17-18 мая 2014 г. в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится Международный турнир по стрельбы из лука «Конный лучник Древнего Киева».

За победу будут соревноваться спортсмены из Украины, Беларуси и Швеции. Они возрождают древнее боевое искусство конных лучников.

В программе - дневные и ночные турниры конных лучников. Посетители увидят национальные костюмы древних воинов разных народов и эпох, а также лошадей более 20 исторических пород.

Окунуться в атмосферу эпохи Древней Руси помогут театрализованные постановки, выступления конного театра и веселые развлечения. Будут работать средневековые тир, конюшня, костюмерная.

В вечерней программе (в субботу, 17 мая) - огненное шоу и праздничный фейерверк.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области.

Добраться можно маршрутками от станции метро Выдубичи или собственным транспортом.

Начало программы в 13.00.

Цена входного билета - 100 грн., для пенсионеров действуют скидки, дети школьного возраста - 30 грн, дошкольники бесплатно.

Детали на сайте: www.parkkyivrus.com

Для журналистов в субботу, 17 мая, будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Дзененко Оксана.