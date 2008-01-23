В киевском метро горел вагон поезда (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве на станции метро «Театральная» загорелся второй вагон поезда, который следовал в направлении станции “Лесная”.

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, поезд подъехал к станции около 12.45 и остановился, после чего сотрудники станции подтащили огнетушители и стали тушить вагон, из которого идет дым.

В то же время, только через 5 минут после этого сотрудники станции стали объявлять по громкоговорителю об эвакуации людей со станции.

В МЧС утверждают, что пожара в вагоне в действительности не было: в одном из вагонов поезда, который прибыл на станцию метро «Театральная», произошло короткое замыкание, вследствие чего было незначительное искрение и задымление нижней части вагона. Дежурный МЧС подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По его словам, следствием события стала задержка движения поездов на несколько минут.

Фото Александра Заровного и Сергея Светлицкого / УНИАН