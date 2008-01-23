Спорткар Муссолини выставлен на аукцион (фото)

Спорткар Alfa Romeo, когда-то принадлежавший Бенито Муссолини, выставлен на аукцион, пишет в среду газета The Times. Ожидается, что автомобиль, подаренный итальянскому диктатору автоконцерном в 1935 году в знак благодарности за спасение Alfa Romeo от краха во время Великой депрессии, может быть продан за сумму около 800 тысяч фунтов (1,55 миллиона долларов США).

Красная двухместная Alfa Romeo 6C 2300 Pescara Spyder была собрана специально для Муссолини и, по словам представителя аукционного дома H&H Classic Auctions, которые приводит газета The Daily Mail, представляет собой уникальный экземпляр. "Ни разу с момента сборки эта машина не покидала пределов Италии, и вот теперь ее привезли в Англию, и кому-то представляется шанс купить историческое достояние", - рассказал он.

Всего Alfa Romeo выпустила 60 машин модели 6C 2300 Pescara Spyder. Согласно данным H&H Classic Auctions, коллекционеры со всего мира уже проявили интерес к необычному лоту.

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