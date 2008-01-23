Взрыв на шахте в Донецкой области
08:54, 23 января 2008Разное
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Пострадавшие госпитализированы
На шахте «Воскресенская» (ООО «Угольинвест») в г. Снежное Донецкой области сегодня в 6.46 произошел взрыв. Пострадали четверо горняков.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, во время взрыва в шахте находился 41 человек, из них четверо – на аварийном участке.
В результате взрыва и последовавшей вспышки ожоги лица и рук получили четыре проходчика. Пострадавшие выданы на поверхность и госпитализированы.
На шахту прибыли горноспасатели, которые проводят обследование аварийной выработки.
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