Взрыв на шахте в Донецкой области

На шахте «Воскресенская» (ООО «Угольинвест») в г. Снежное Донецкой области сегодня в 6.46 произошел взрыв. Пострадали четверо горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, во время взрыва в шахте находился 41 человек, из них четверо – на аварийном участке.

В результате взрыва и последовавшей вспышки ожоги лица и рук получили четыре проходчика. Пострадавшие выданы на поверхность и госпитализированы.

На шахту прибыли горноспасатели, которые проводят обследование аварийной выработки.