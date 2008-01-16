ВАЗ врезался в ЗиЛ: трое погибших

Неподалеку от с. Цветные Пески Славяносербского района Луганской области на автодороге Старобольськ-Новоайдар-Луганск водитель легкового автомобиля ВАЗ-21011 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗиЛ-130.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека (пассажиры легкового автомобиля) и 1 человек (водитель легкового автомобиля) в тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человека и 134, - травмированы.