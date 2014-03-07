А как же сборная?

Начиная от захвата здания Дома футбола «неизвестными молодчиками», до писем с обвинениями в адрес президента федерации в нецелевых тратах денег и интервью вице-президента ФФУ, в котором тот рассказывает о том, что его непосредственный начальник самоустранился от работы. Скандал уже выплеснулся на первые страницы спортивных изданий, его подробно освещают специализированные телеканалы, кажется, уже в метро о нем говорят лишь не многим меньше, чем о Крыме.

В споре не всегда рождается истина. Тем более, в споре за власть и определенные деньги, которые проходят через главный футбольный орган страны. А вот пострадавших в этом споре может быть множество. И не всегда заслуженно...

В минувшую среду национальная сборная Украины провела первый и, не исключено, последний товарищеский матч в этом году. В Ларнаке Ярмоленко, Коноплянка и Ко играли с американцами. Игра показала, что украинская команда, как и в прошлом году, находится в отличном тонусе. Созданный в 2013-м микроклимат, даже несмотря на «убийственные» 0:3 в Париже, не позволившие нам вместо французов поехать на Чемпионат мира-2014, никуда не делся. И это вполне логично. Остался главный творец всех успехов команды прошлого года и главный идейный вдохновитель — Михаил Фоменко. А значит, осталась и команда, готовая биться за честь страны.

Матч с американцами закончился уверенной победой со счетом 2:0. Пусть и маленькая, по нынешним временам, но такая долгожданная радость для болельщиков. Кстати, поддержку, и моральную в том числе, команда получила и в Ларнаке. Игра, которая изначально должна была состояться в Харькове, была перенесена на Кипр по просьбе американской стороны, желавшей своим футболистам помимо хорошей игры, еще и, по возможности, безопасного и приятного времяпровождения на чужой земле. Пришлось лететь в Ларнаку. Украинские болельщики оказались и там. С лозунгами, соответствующими времени, флагами и патриотическими песнями. Даже самый последний киприот, ничего знать не знающий о событиях в Киеве, не мог не проникнуться этой атмосферой...

К тому же, эта игра стала настоящим «глотком воздуха» для болельщиков, которые по большому счету, лишены возможности лицезреть любимую игру (не сборную, а вообще футбол с участием украинских команд) с декабря прошлого года. Национальный чемпионат возобновится лишь в середине марта, а игры еврокубков не принесли никакого морального удовлетворения — все четыре украинских клуба выбыли из борьбы уже после первого раунда плей-офф.

Матч состоялся. Что дальше?

В прессе то там, то сям мелькает пока никак официально не подтвержденная информация о том, что игра с США будет единственной товарищеской в этом году. Мол, денег в казне ФФУ нет, а значит и контрольных игр не будет. А ведь их (матчи) можно было бы провести, например, в конце мая – начале июня, перед ЧМ в Бразилии, когда команды-участницы будут активно готовиться к мундиалю. Думается, немалое количество команд согласилось бы рассмотреть вариант игры против сильной и неуступчивой украинской сборной. Кроме того, игры можно было бы провести и в августе. Но, в ФФУ на этот счет хранят таинственное молчание. А значит, болельщик может и не увидеть в действии команду Фоменко до сентября, когда стартует отборочный турнир Евро-2016.

Свежий аудит в ФФУ пока никто не проводил. И сказать, на сколько печальна ситуация с финансами в главной футбольной организации страны – невозможно. А деньги нужны, среди прочего, и на организацию матчей с участием главной команды страны. Более того, на организацию матча, пусть самого незначительного — товарищеского - уходит значительное количество времени. На переговоры между федерациями о самой возможности проведения игры — не меньше. С кондачка решить эти проблемы точно не удастся.

А если бы мы вдруг не проиграли французам 0:3 и попали на Чемпионат мира?.. Страшно подумать.

...Любой живой организм, даже самый стойкий и надежный, требует периодической подпитки. В прошлом году на наших глазах родилась отличная команда — национальная сборная Украины по футболу. Живой организм. Его бы беречь, растить и лелеять. Давать возможность развиваться и крепнуть. Посредством тех же товарищеских матчей. Но нет, сегодня, кажется, не до того. В украинском футболе идет отчаянная борьба за власть.

Какая тут может быть сборная...

Кирилл Стадниченко