Тимошенко на обсуждении программы правительства (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что во время доработки Программы деятельности Кабинета министров была учтена половина из почти трех тысяч предложений граждан.

Об этом она сообщила во время общественных слушаний Программы деятельности правительства.

«Мы начали подготовку программы не после выборов, а во время выборов вместе с общественностью. После формирования демократической коалиции и правительства мы получили поручение Президента и вместе с Президентом и со всей командой начали снова усовершенствовать программу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Цель нашей команды состоит в том, чтобы ни в коем случае правительство не отрывалось от интеллектуальной части нашего общества», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО необходимость проведения общественных слушаний Программы деятельности Кабмина.

Уже 16 января на очередном заседании правительства программу планируется принять в целом. 17 января проходит 30-дневный срок, отведенный законодательством Кабмина для разработки программы своих действий и направления ее для утверждения в Верховную Раду.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН