Рейтинг самых надежных машин

Издание Spiegel опубликовало рейтинг надежности машин, который ежегодно составляется немецким автомобильным клубом ADAC на основе статистики оказания технической помощи на дорогах страны. Отметим, что официально топ-лист будет представлен ADAC только 17 января.

В рейтинг надежности могут попасть только автомобили не старше шести лет, которые серийно выпускаются без существенных изменений как минимум три года, а их ежегодный объем продаж в Германии составляет более десяти тысяч штук. В результате в текущем году самым надежным был признан кроссовер BMW X3. У этой машины зарегистрирована всего одна поломка на тысячу автомобилей.

Топ-лист, составленный клубом ADAC, выглядит так:

BMW X3

Audi A2

BMW 1-Series

Mini

Mazda3

Mercedes CLK

Audi A4/S4

BMW 3-Series

Mercedes SLK

Mitsubushi Space Star

Стоит отметить, что первое место на протяжении трех лет в рейтинге надежности занимали автомобили только японских марок. В 2005 году победителем стала Toyota Avensis, в 2006 году - Toyota Yaris и в 2007 году - Mazda Premacy.

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