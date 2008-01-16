Рейтинг самых надежных машин
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Издание Spiegel опубликовало рейтинг надежности машин, который ежегодно составляется немецким автомобильным клубом ADAC на основе статистики оказания технической помощи на дорогах страны. Отметим, что официально топ-лист будет представлен ADAC только 17 января.
В рейтинг надежности могут попасть только автомобили не старше шести лет, которые серийно выпускаются без существенных изменений как минимум три года, а их ежегодный объем продаж в Германии составляет более десяти тысяч штук. В результате в текущем году самым надежным был признан кроссовер BMW X3. У этой машины зарегистрирована всего одна поломка на тысячу автомобилей.
Топ-лист, составленный клубом ADAC, выглядит так:
BMW X3
Audi A2
BMW 1-Series
Mini
Mazda3
Mercedes CLK
Audi A4/S4
BMW 3-Series
Mercedes SLK
Mitsubushi Space Star
Стоит отметить, что первое место на протяжении трех лет в рейтинге надежности занимали автомобили только японских марок. В 2005 году победителем стала Toyota Avensis, в 2006 году - Toyota Yaris и в 2007 году - Mazda Premacy.