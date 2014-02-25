26 февраля - 1 марта выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

Это выставочное событие в преддверии начала календарной весны - повод порадовать себя и своих близких и родных обновами к весеннему сезону.

Выставки-ярмарки в Киеве уже давно стали популярными среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. Приглашаем на выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце спорта

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор сорочек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

Шубы и дубленки разнообразных цветов, фасонов, размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции. «Весенние» цены.

Шикарный ассортимент изделий из кожи разных оттенков и цветов, размеров и длины - это лучшие, в Украине и не только, перчатки винницких кожгалантерейных фабрик «Имидж-Галант» и «Шкіргалант».

На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви. Для тех, кому нравится покупать заранее - распродажа обуви из зимних коллекций.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое - к душе. Приходите на ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua