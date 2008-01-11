Городской каток на Софийской площади (фото)

Средства в сумме 580 тыс. грн из бюджета Киева выделили городские власти на проведение спортивно-массовых мероприятий на катке на Софийской площади и организации на ней массового катания на коньках жителей города и гостей столицы.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации, текст которого обнародован на официальном веб-портале городских властей.

Как отмечается в документе, на временном катке, который будет работать с 13 января по 15 марта 2008 года, будет организовано проведение массовых катаний на коньках киевлян и гостей столицы Украины и спортивно-развлекательных мероприятий, показательных выступлений известных фигуристов и хоккеистов Украины, воспитанников детско-юношеских спортивных школ по хоккею и фигурному катанию.

Распоряжением также предусмотрено, что в течение всего периода работы катка на Софийской площади также будут действовать игровые площадки и будет организована торговля продовольственными товарами разрешенного ассортимента и сувениров, при условии запрещения продажи алкогольных напитков, товаров в стеклянной таре.

В свою очередь Главное управление МВД Украины в Киеве должно создать условия для свободного заезда и выезда транспорта с необходимым оборудованием для монтажа и демонтажа временного катка, сценическим и торговым оборудованием, подвоз пищевых продуктов на Софийскую площадь.