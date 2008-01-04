Авторалли ”Дакар-2008” отменили

Авторалли "Дакар", которое должно было пройти с 5 по 20 января, было отменено по соображениям безопасности, сообщил сегодня оргкомитет гонок "Дакар-2008".

Этот беспрецедентный шаг (ралли "Дакар" до этого ни разу не отменялось) был предпринят в связи с тревожной обстановкой в Мавритании, где в канун рождественских праздников была расстреляна семья французских туристов.

Поясняя свое решение, оргкомитет гонок также сообщил, что организация неоднократно получала угрозы в свой адрес со стороны различных террористических организаций. В такой обстановке организаторы гонок Лиссабон-Дакар не могли принять никакого другого решения, кроме отмены гонок, поскольку безопасность всех (гонщиков, журналистов, местного населения) является приоритетной задачей оргкомитета.

Впрочем, несмотря на отмену ралли в этом году, оргкомитет пообещал сделать все возможное, чтобы ралли "Дакар" состоялось в 2009 году.

Нынешний ралли-рейд должен был стать юбилейным, 30-м. Ралли "Лиссабон-Дакар" должно было пройти по территориям Португалии, Марокко, Мавритании и Сенегала.

По предварительным данным, в юбилейной гонке должно было участвовать около 300 мотоциклов, 200 легковых автомобилей и джипов и 100 грузовиков. В ралли должна была принять участие украинская команда на автомобиле КрАЗ-5233ВЕ.

Напомним, 24 декабря 2007 г. трое неизвестных вооруженных людей расстреляли в Мавритании семью туристов из Франции, остановившуюся на пикник в 250 км восточнее столицы страны. В результате инцидента погибли четыре человека, одному мужчине удалось выжить. Преступники скрылись на территории Сенегала. Власти Мавритании считают, что за нападением на французских туристов стоит международная террористическая сеть "Аль-Кайеда".