Стратагемы для оппозиции

Майдан не только стал явлением в политической жизни Украины, но и превратился в настоящее испытание для лидеров официальной оппозиции. Им необходимо найти качественно новые политические решения, способные быть представленными в виде следующих стратагем – оригинальных принципов достижения успеха.

Объединяйтесь и делегируйте. Группа лидеров оппозиции, обладающих рейтингами разной величины и исповедующих противоположные стратегии достижения успеха – далеко не символ Майдана, а во многом его заложники. Лидеры оппозиционных парламентских фракций, красноречивый Юрий Луценко и набирающий популярность Петр Порошенко будут вынуждены вырабатывать общую стратегию, дискутируя преимущественно о тактических шагах. Пока очевидно, что политикам приходится выступать в роли догоняющих, подстраивая свои планы под общественные настроения. На сегодня у них есть две реальные возможности для качественного усиления: убеждение сограждан в реальности возвращения президентских полномочий в формат Конституции 2004 года или создание тандема потенциальных президента и премьера.

В обороне не одержать победу. Майдан уже сыграл свою историческую роль, показав, что неравнодушных к судьбе своей страны граждан Украины намного больше, чем предполагала власть и ожидала оппозиция. Возможность красиво и обоснованно свернуть протестный лагерь в центре Киева оппозицией упущена, теперь его обитателям предстоит отвечать на провокации правоохранителей и другие происки власти. Очевидно, что попытаться распустить Майдан пламенным воззванием с трибуны не рискнет ни один оппозиционер или гражданский активист. Но при этом не следует забывать, что в обороне войны не выигрываются, победы одерживаются только в наступлении, которое вовсе не обязательно означает штурм «Межигорья».

Натиск на Юго-Восток. К продвижению в электоральный заповедник Виктора Януковича призывал Юрий Луценко, а ВО «Майдан» приняло решение приложить усилия, чтобы убедить жителей Донбасса не голосовать за Виктора Януковича, причем сделать это собирается в течение января. Подобные шапкозакидательские подходы обречены на провал, поскольку ранее, на протяжении многих лет, по негласной договоренности политиков юго-восточные области были отданы под полный контроль «регионалов». Рассчитывать переломить там ситуацию за месяц – верх наивности, если учесть фактическое отсутствие в составе руководящих органов «Майдана» политиков, способных вести эффективный диалог со своими нынешними оппонентами. Постепенно продвижение на Юго-Восток новых идей, обернутых в приемлемую для большинства тамошних жителей упаковку, выглядит (простите невольный пафос) залогом сохранения суверенитета Украины.

Определить дату генерального сражения. Майдан выдержал в декабре несколько попыток штурма, но теперь его руководителям предстоит определить дату генерального сражения. Если это президентские выборы весной 2015 года, то тактика действий должна быть одной, если ставка сделана на проведение досрочной избирательной кампании – качественно иной. Многовекторность интересов тех, кто сегодня пытается использовать протесты на Майдане в своих политических интересах, мешает сформулировать четкий и реалистичный план действий. Заочная дискуссия между Арсением Яценюком и Виталием Кличко о единой команде и согласованном кандидате в президенты – лучшее тому подтверждение.

Сила нелинейного воздействия. Не нужно забывать, что полуторамесячный по сути протест не привел к обрушению системы власти, пронизанной представителями Партии регионов, не случилось и массового исхода сотрудников внутренних дел и СБУ, которые, впрочем, сегодня работают фактически на пределе своих возможностей. Надеюсь, что опасность лобового столкновения спецназа и протестующих понимают как лидеры протеста, так и командиры силовиков. Противникам Януковича предстоит освоить тактику нелинейных действий, ненасильственного подполья XXI века, способного сохранить за ними моральное преимущество и создать для власти непреодолимые проблемы.

Тактика тысячи шагов. Рассчитывать на стремительные изменения, мягко говоря, нет оснований. Дело в том, что серьезных реформ в Украине не было с момента провозглашения ее независимости. Долгие годы руководство страны отдавало предпочтение сохранение хрупкой стабильности (и собственного доступа к рычагам управления страной) перед реальными преобразованиями. События на Майдане позволили создать предпосылки для реформирования системы, которое каждый заинтересованный гражданин Украины должен начинать с себя. Наше государство может получить, пожалуй, последний в обозримой перспективе шанс догнать своих соседей по Центральной Европе по уровню гражданских свобод и качеству экономического развития.

Менять систему, а не только персоналии. Наверное, самая главная на сегодня задача – изменить систему власти, поскольку масштаб президентских полномочий рискует сделать будущие выборы президента огромным испытанием для страны. Не только замена изображения на официальном портрете главы государства в отведенный законом срок, но и превращение жизни Украины в реально европейскую страну является задачей протестного движения, корни которого уходят в стремление сотен тысяч украинцев отстоять свое достоинство.