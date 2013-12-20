17 мгновений путинских щедрот

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего главы крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, прожившего за решеткой более десяти лет. Российский миллиардер был задержан правоохранительными органами 25 октября 2003 года, и полный срок его заключения – 10 лет и 10 месяцев – истекал в августе 2014 года.

В свое время Ходорковский был осужден по обвинениям в хищении нефти и отмывании выручки, однако многие эксперты считают, что истинной причиной его «посадки» были политические амбиции и возрастающее влияние на политическую жизнь России. Не секрет, что ЮКОС активно финансировал оппозиционные политические силы, что, очевидно, напрямую противоречило интересам Владимира Путина, в то время заканчивавшему свой первый президентский срок.

Во время длительного и громкого судебного процесса Ходорковский, или, как называют его в России, Ходор, держался стойко. Он не признал своей вины, не пошел ни на какие сделки со следствием и отправился, в итоге, в тюрьму. Бывший олигарх стал живым олицетворением деспотичности политической системы современной России и мучеником, фамилию которого периодически вспоминали на разного рода переговорах с Кремлем западные страны.

Тем не менее, поводом для освобождения Ходорковского стало его личное прошение о помиловании. Де-факто, ему пришлось, тем самым, признать свою вину – чего никто не ожидал от Михаила. Хотя уже после освобождения сам Ходорковский сообщил, что в прошении о помиловании вопрос о признании вины не ставился. Как выяснилось в последствии, мать самого известного узника России тяжело больна и находится на лечении в Германии – это обстоятельство и заставило бывшего миллиардера формально капитулировать перед властью.

Впрочем, факт обращения к Путину за помилованием вряд ли повлияет каким-либо образом на репутацию или перспективы экс-олигарха. Ведь Ходорковский провел за решеткой слишком долго. За это время изменилось очень многое – и в России, и мире. Разве только, Путин – как был президентом России на момент заключения в тюрьму нефтяного магната – так и продолжает управлять страной. «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать осужденного Ходорковского Михаила Борисовича, 1963 г. р., уроженца г. Москвы, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - написал в своем указе Владимир Путин.

Сейчас Ходорковский уже покинул карельскую колонию и отправился в Германию, в больницу к маме.

Любопытен антураж, в котором Владимир Путин сообщил миру эту сенсационную новость. О намерении выпустить из тюрьмы Ходорковского Владимир Владимирович сообщил в день своей самой большой ежегодной пресс-конференции, где он, как всегда, был остроумен и с легкостью парировал самые острые вопросы. Причем, об освобождении Ходорковского стало известно уже после завершение пресс-конференции, в кулуарах. Наблюдатели не исключают – сделано было это специально: дабы придать еще больше эффектности этой новости, озвученной как бы невзначай. Для России она, без преувеличения, стала главной политической новостью дня, а то и всего года.

Таким образом, из проблем со здоровьем матери своего недруга, глава России извлек для себя политический бонус: в один день оказалось, что Путин милосерден не только к братскому украинскому народу (по сказанным им же на пресс-конференции словам, и кредит для Украины в 15 миллиардов долларов, и скидка на газ, - продиктованы исключительно братскими чувствами), но и к своим врагам.

Отпустив Ходорковского, Путин ничем не рискует: ЮКОС давно разгромлен и по частям поглощен «Газпромом» и «Роснефтью», а политическая «поляна» окончательно «зачищена», и такой жест может восприниматься всего лишь как «кость», брошенная российским либералам и западным правозащитникам. Ведь, даже если у Ходорковского появится желание заняться активной политической деятельностью, это вряд ли будет возможным.

…Зато Путин, рассуждающий перед журналистами о том, что не может себе представить русского ОМОНовца, избивающего девушку, о том, как бы помочь братьям-украинцам, и великодушно милующий своих врагов, - безусловная звезда уходящего года. Именно его словам и решениям будут посвящены, таким образом, предновогодние выпуски новостей и номера мировых газет. Ведь, как говорил вымышленный коллега президента России Штирлиц, запоминается всегда последнее.

Роман Цимбалюк