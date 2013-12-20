Время работает против оппозиции и «евромайдана»

Исторические последствия декабрьского, 2003 года, визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву, заключение им судьбоносных соглашений, снижающих цену для украинцев за газ, кредитующих экономику нашей страны и устанавливающих «дорожную карту» ликвидации взаимных торговых ограничений, кардинально повлияли на внутриполитическую ситуацию в Украине. Даже самые радикальные противники нынешней власти не могут отрицать очевидного факта: период дешевых энергоносителей, который, кстати, неизвестно как долго продлится, просто преступно не использовать для модернизации экономики Украины.

Самый распространенный контраргумент против «московских соглашений»: Россия использовала трудности Украины для реализации собственных национальных интересов. Да, это действительно так, ну и что? Разве не выиграет украинский товаропроизводитель от создания вертикально интегрированных транснациональных корпораций с участием «Турбоатома», «Южмаша», «Мотор-Січ», «Антонова», «Топаза»? И разве предлагал Европейский Союз перспективу интеграции наиболее технологичных предприятий Украины в свои авиастроение, космос и оборонку?

Кто может упрекнуть Виктора Януковича за то, что он отказался стать «могильщиком» высокотехнологичных предприятий нашей Родины, определяющих достижения Украины в ХХІ веке, сотен и тысяч рабочих мест?

Кто может поставить ему в вину снижение цены на газ, которое восстанавливает конкурентные преимущества украинских производителей металла и минеральных удобрений, стройматериалов и сельхозпроизводителей?

Кто считает вредными российские кредитные средства, обеспечивающие возможности укрепления социальной политики в Украине? Электорат Януковича ожидает именно усиления государственной социальной поддержки.

Но такая перспектива – стабилизации политической ситуации в Украине, усиления социальных выплат, совершенно не устраивает ни оппозицию, ни нынешний «евромайдан».

Первоначально он собрался якобы за евроинтеграцию.

Но власть ответила, что курс государства менять не собирается. Что обсуждению подлежат условия, на которых может быть подписано соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС, где Западу придется кое в чем уступить. Кто против такого прагматичного подхода?

Потом «евромайдан» требовал наказания ответственных за события в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Было начато расследование.

Затем оппозиция выдвинула требование безусловного освобождения и амнистии «евромайдановцев», осужденных решениями судов.

И такой закон был принят.

На мой взгляд, он предельно несовершенен. Не выдерживает никакой критики статья 1 закона: «звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій та рішень у період із 21 листопада 2013 року і до набрання чинності цим Законом».

Очевидная попытка снизить градус социального напряжения в обществе не должна обеспечить возможности избежать законного наказания совершившим в этот период уголовные преступления, погромщикам, тем, кто призывал к силовому захвату власти. Она не должна распространяться на лиц, призывающих к использованию силы или использующих ее для блокирования транспортных коммуникаций и возможного захвата зданий центральной власти – после того, как Закон вступит в силу.

Но у оппозиции, и, похоже, у «евромайдана», похоже, нет другой, альтернативной стратегии действий, кроме бессмысленного стояния на морозе, утопичного требования отставки правительства Николая Азарова, для чего у противников власти нет голосов. И, вероятнее всего, снова применения силы для блокирования передвижения людей и транспорта, как и захвата зданий.

Но время работает против этих планов.

Отрицать важнейшие политические результаты для всей Украины от московских договоренностей – бессмысленно. Не понимать, что силовой сценарий уже провалился, ибо утрачен фактор внезапности – глупо и наивно.

Оппозиции и «евромайдану» предстоит принять трудное решение. Причем уход от принятия решения фактически является принятием решения.

Оппозиция и «евромайдан» могут официально объявить о прекращении акции. До новых выборов, например. Юрий Луценко 18 декабря 2013 года даже предложил упаковку для роспуска «евромайдана»: создание новой общественной организации.

Возможен и еще более разумный, осмысленный шаг со стороны оппозиции: подключиться к разработке новых условий соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС, использовав для этого собственные возможности в Брюсселе.

Впрочем, в разум оппозиции я не верю.

Поэтому возможен и другой вариант.

«Евромайдан» в каком-то количестве его участников стоит, как долго это возможно. Но без активных действий он неизбежно маргинализируется. Это происходит с такого рода протестами в каждой стране, и мы сами видели это на примере пустующих палаток с изображением Юлии Тимошенко на углу киевских улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого.

Этот неизбежный процесс маргинализации, когда бывший «евромайдан» превратится в сборище асоциальных элементов, займет от силы месяц-два. В общественном мнении Киева, в меру угасания эмоций, за это время будут происходить медленные, но ощутимые перемены. Но они неминуемо закончатся тем, что никто не захочет выходить на протесты в поддержку группы маргиналов.

Вячеслав Пиховшек