Защитник прав автомобилистов умер после нападения

В Санкт-Петербурге скончался председатель петербургского и ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Дмитрий Троян, избитый неизвестными 14 декабря, сообщает "Фонтанка.Ру".

Троян скончался в больнице, куда его доставили с открытой черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что нападение на активиста произошло днем у дверей офиса ВОА.

Районным следственным отделом возбуждено уголовное дело

Официальных версий нападения правоохранительные органы не выдвигали, однако коллеги Трояна полагают, что оно могло быть связано с борьбой председателя ВОА со сносом гаражей и требованием выплаты компенсации. По другим предположениям, его проект по строительству так называемых легких гаражей поставил под угрозу интересы ряда строительных компаний.