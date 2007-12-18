В Луганске на стройплощадке вырыли бомбу

Вчера в 15.00 в Луганске на строительной площадке городка «Острая могила» во время проведения земляных работ была обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место находки взято под охрану, извлечение и обезвреживание запланировано на 18 декабря пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Луганской области.

Всего за сутки на территории Украины обнаружено семь боеприпасов, а именно: авиационную бомбу, пять артиллерийских снарядов и мину времен Великой Отечественной войны.