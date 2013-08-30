Эта коварная стабильность

По России ползут слухи, что Путин из телевизора – не настоящий. Какой-то он не такой, как прежде. Нет, ботокс-шмотокс – это все понятно, а вот приглядитесь, ушная раковина-то на разных фотографиях отличается! Другой мужик, как есть другой!

Ничего особенного в этих слухах, вроде бы, нет. Мало ли тараканов в общественном сознании. Если треть страны, несмотря на всеобщее среднее образование, считает, что Солнце вращается вокруг Земли, то некоторые фантазии насчет собственного президента не только не удивительны – они ожидаемы. Особенно, если речь о сильно несвежем президенте: ну, просто пора, чтобы с ним что-то произошло. Тем более что изменения, возрастные и хирургические, налицо.

Для многолетнего руководителя России в таких досужих разговорах кроется особая неприятность. С одной стороны, конечно, глупость. С другой, эта наивная конспирология присуща как раз сторонникам Владимира Владимировича, тем самым «широким массам», «путинскому большинству». И если у них закрадывается мысль, что государя подменили – это первый шаг к сомнению в правомерности его правления. Сам мир, в котором можно подменить одну фигуру другой, - это ненормальная реальность: «творят, что хотят», «дурят нашего брата». И с помощью фантастического предположения публика подготавливает себя к немыслимому: президента таки - страшно подумать! – можно обновить.

Ученые, которых хлебом не корми – дай что-то классифицировать, различают слух-мечту, слух-пугало и слух-разделитель. Так вот, слухи о фальшивом Путине сочетают характеристики всех трех. Это и мечта об обновлении власти, и тревога, связанная с возможными переменами, и нелестное представление о «других» - о людях власти и царящих в их среде нравах.

Делать из этого далеко идущие выводы не стоит, масштабы поразивших российский народ слухов вряд ли носят тотальный характер и к массовым выступлениям, с требованием показать настоящего царя, сами по себе не приведут. Но знак есть знак. У нас статистику не любят, а к знакам отношение трепетное.

О президенте Украины, что характерно, подобных слухов не ходит. Да и странно было бы, ведь он пока не меняется, ни внешне, ни по стилю правления. Кстати, свидетельством удивительной неизменности Виктора Януковича служит вечный Николай Азаров во главе правительства – символ того, что завтра все будет так, как было вчера, не извольте беспокоиться. И то, что прекратились всякие разговоры о реформах – кажется, была обещана аж двадцать одна, - говорит только о том, что ход вещей для Виктора Федоровича принял естественный, соответствующий его малоподвижному психотипу характер.

Последнее, что придет в голову избирателям Януковича – обвинять его в отсутствии обещанных реформ. Он импонирует большинству сторонников именно как гарант неизменности. Можно, конечно, посмеяться над людьми, которые готовы жить во вчера, но и понять их тоже можно: нынешние проблемы и неприятности уже понятны, с ними как-то приспособились жить, а с будущими выйдет ли – как знать. Эдакая прагматичная осторожность, вечная попытка дуть на воду, обжегшись на молоке. В жизни особенно осторожны пожилые люди и женщины, поэтому в электорате Партии регионов их относительно много.

Другое дело, может ли гарант гарантировать то, чего от него ожидают. Российский социолог Сергей Белановский, который, кстати, и обратил в своем блоге внимание на слухи о фальшивом Путине, вспоминает, что накануне распада СССР был проведен опрос населения. Уровень доверия к КПСС неожиданно оказался очень высоким, больше 50%. За этим показателем тоже крылось ожидание стабильности. Но очень скоро исчезла даже иллюзия стабильности, перестали быть нужны и те, кто ее не смог обеспечить. Не руководители оказались фальшивыми, а обещанная ними уверенность в завтрашнем дне.

И нет смысла обвинять в бессилии политиков, как часто клянут в крахе советской модели Михаила Горбачева. Им обычно до последнего кажется, что все под контролем. До той поры, пока масштаб процессов не выявляет их собственную мизерность и смехотворность попыток вернуть все, как было.

Леонид Швец