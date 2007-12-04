Счётая комиссия: за Яценюка - 226 бюллетеней, но один - разорван

Счетная комиссия Верховной Рады закончила подсчет бюллетеней для голосования за избрание Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член счетной комиссии Роман ТКАЧ.

По его словам, счетная комиссия установила, что за А.ЯЦЕНЮКА отдали свои голоса 226 народных депутатов. При этом, отметил Р.ТКАЧ, один бюллетень порван, и теперь комиссия принимает решение об окончательном подведении итогов голосования.