Счётая комиссия: за Яценюка - 226 бюллетеней, но один - разорван
21:13, 04 декабря 2007Разное
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...И что теперь делать?
Счетная комиссия Верховной Рады закончила подсчет бюллетеней для голосования за избрание Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член счетной комиссии Роман ТКАЧ.
По его словам, счетная комиссия установила, что за А.ЯЦЕНЮКА отдали свои голоса 226 народных депутатов. При этом, отметил Р.ТКАЧ, один бюллетень порван, и теперь комиссия принимает решение об окончательном подведении итогов голосования.
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