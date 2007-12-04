В Интернете появились ”шпионские” снимки BMW-кабриолета и Субару-Форестер

Во вторник британское издание Car опубликовало "шпионские" фотографии нового поколения BMW M3 в кузове "кабриолет".

Судя по представленным снимкам, сделанным на одной из улиц Мюнхена, новинка получит трехсекционную металлическую складывающуюся крышу. Ожидается, что мировая премьера такого автомобиля состоится на моторшоу в Женеве, которое открывается в марте следующего года, сообщает Автолента.

По предварительным данным, при поднятой крыше объем багажника BMW M3 с открытым верхом составит 350 литров, а при убранной – 250 литров. Вес такого автомобиля равен 1860 килограммам, что на 200 килограммов больше, чем у купе. Более детальная информация об этой модификации M3 появится сразу же после ее дебюта на женевском автосалоне.

Новый кабриолет M3, также как и версия в кузове "купе" и "седан", станет комплектоваться четырехлитровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 420 лошадиных сил. Такой мотор сможет работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семискоростной роботизированной КПП M DCT с двумя сцеплениями. Ожидается, что с нуля до ста километров в час, M3 с открытым верхом будет способна разогнаться менее чем за пять секунд, а максимальную скорость этой машины ограничат электроникой на отметке 250 километров в час.

Когда начнутся продажи кабриолета M3, а также стоимость этого автомобиля - пока неизвестно.

Напомним, что на данный момент BMW уже представила версии модели M3 в кузове "купе" и "седан". Стоимость купе M3 в России составляет два миллиона тысяч 500 рублей (около 71 тысячи 900 евро).

В тот же день в интернете появились сканированные фотографии нового Subaru Forester, которые были опубликованы в одном из японских автомобильных изданий. В настоящее время официальных снимков этого автомобиля, за исключением первой иллюстрации-тизера, размещенной на сайте Subaru, пока не представлено. Мировая премьера нового поколения модели Forester состоится 23 декабря текущего года.

Согласно информации, которая была опубликована в японском журнале, на местном рынке новинка станет оснащаться бензиновым "оппозитником" объемом два литра, который будет доступен в двух вариантах - атмосферном и турбированном. Мощность первого из них составит 148 лошадиных сил (191 Нм), а турбированная версия станет развивать уже 230 лошадиных сил (318 Нм).

Какие двигатели получит европейская модификация Forester пока не известно, однако ранее сообщалось, что это будут агрегаты, устанавливающиеся сейчас на новую Subaru Impreza. Напомним, что на данный момент для Impreza предлагаются двигатели объемом 1,5, 2 и 2,5 литра, а в 2008 году этот автомобиль станет оснащаться и 170-сильным турбодизелем объемом два литра.

Когда начнутся продажи нового поколения Subaru Forester пока не сообщается.