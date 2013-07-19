Замминистра считает, что автоперевозчики дестабилизируют ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Демидович заявил журналистам в Николаеве.

По его словам, грузоперевозчики накручивают ситуацию.

"Хочу остановиться на том злободневном вопросе, который сегодня в значительной степени накручивается. Тот шум, который поднялся, наверное, имеет место быть, естественно, когда 20 лет автотранспортные компании нарушали все возможные нормы и возили груз с перегрузом, и необходимо резко исправиться и войти в русло законодательное... Но мы должны этот менталитет поломать и если есть законодательная база, надо работать в этом правовом поле", - сказал замминистра.

Он выразил уверенность в том, что кто-то умышленно дестабилизирует ситуацию.

"Я уверен, что шумят те, кто в данном случае нарушают, более того, не хотелось бы, чтоб это дело перерастало в политику, потому что мы должны заниматься делом, а не политикой. Но некоторые деструктивные силы не в ту колею этот вопрос направляют, сбивают с толку рядовых жителей и люди делают абсолютно неправильные выводы по работе органов государственной власти", - сказал Демидович.

Кроме того, глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов заверил, что некоторые люди умышленно спекулируют на теме протестов перевозчиков.

"Вчера у нас была попытка дестабилизировать ситуацию методом перекрытия дорог на подъезде в Николаев. Мы прекрасно владеем ситуацией, там находились и те люди, которые были во Врадиевке", - сказал Круглов.

Демидович также заверил, что Мининфраструктуры сделает все для того, чтоб госорганы одинаково относились в этом вопросе и к государственным, и к частным автопредприятиям.

Во время совещания в Николаеве замминистра заверил, что пока не будет решен вопрос с перегрузом фур, не будет качественных автодорог.

"Если мы этот вопрос не решим, хороших дорог не будет", - сказал Демидович.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Кировоградской области около 200 человек провели акцию протеста против выборочного, по их мнению, применения ограничений грузоподъемности автотранспорта. В этот же день под Николаевом аналогичную акцию протеста провели около 80 человек на грузовых автомобилях.