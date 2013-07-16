Двое рабочих погибли, упав с моста через Днепр

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В пятницу, 12 июля, в линейное отделение милиции на станции Чернигов поступило сообщение о гибели на железнодорожном мосту через Днепр двух людей. Установлено, что два работника Черниговской дистанции путей были смертельно травмированы во время окрашивания железнодорожного моста через реку Днепр на 127 км перегона Неданчичи-Иолча. Во время выполнения работ мужчины, 1970 и 1976 годов рождения, сорвались с высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщение по этому факту зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Процессуальное руководство досудебным расследование осуществляет Черниговская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. Принимаются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств гибели людей, в частности обеспечения соответствующих условий труда, соблюдения требований техники безопасности и т. п.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.