Жена водителя обвинила работников ГАИ в преследовании

Прокуратура Владимирецкого района начала досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 365 УК Украины по факту превышения служебных полномочий работниками ОГАИ Кузнецовского горрайотдела УМВД.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Основанием для этого стала жалоба на ненадлежащие действия работников Госавтоинспекции жены водителя, автомобиль которого 12 июля попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир.

В то же время, по данным прокуратуры, утверждения заявительницы о том, что якобы работники ГАИ прибыли на место происшествия в состоянии алкогольного опьянения, не подтвердились. Проверка засвидетельствовала отсутствие у правоохранителей алкоголя в крови.

Также расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), проводится отделом расследования ДТП следственного управления УМВД Украины в области.

Напомним, 12 июля около 22.30 на автодороге возле села Озеро Владимирецкого района Ровенской области во время несения службы наряд ОГАИ Кузнецовского отдела УМВД (по обслуживанию г. Кузнецовск и Владимирецкого района) заметил автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», который во время движения маневрировал в противоположные стороны автодороги, чем создавал аварийные ситуации.

Работник милиции жезлом подал сигнал об остановке водителю транспортного средства. Однако мужчина, по словам работников ГАИ, проигнорировав требование об остановке, продолжил движение, при этом увеличив скорость.

Правоохранители на служебном автомобиле направились за ним.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген-пассат», проехав около 400 метров, не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. В итоге ДТП пассажир указанного автомобиля, 29-летний житель села Осова Дубровицкого району, погиб на месте происшествия.

В настоящее время установлено, что за рулем транспортного средства находился 49-летний односельчанин погибшего. Кроме того, в машине находились еще два пассажира.

Во время оформления ДТП на место происшествия прибыла жена водителя, которая обвинила сотрудников ГАИ в несении службы в состоянии алкогольного опьянения. На этот момент на месте ДТП уже находилось около пятидесяти местных жителей.

Было проведено также освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водителя «Фольксваген-Пассат». Согласно данным медиков, в крови мужчины обнаружено 0,4 промилле алкоголя.