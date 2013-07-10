Ориентировка: мошенник ест и пьет под видом большого начальника из Киева
01:41, 10 июля 2013Разное
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Отдел внутренней безопасности главного управления Министерства доходов и сборов в Ровенской области предупреждает, что неизвестный мужчина называет себя начальником Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева и совершает мошеннические действия на территории области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления Миндоходов в Ровенской области.
Как отметили в пресс-службе, мошенника заказывает различные товары и посещает заведения общественного питания, при этом за полученные услуги не рассчитывается.
Ровенские налоговики просят предпринимателей быть бдительными и при получении информации о мошеннических действиях сообщать ОВБ ГУ Миндоходов в Ровенской области.
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