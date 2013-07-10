Ориентировка: мошенник ест и пьет под видом большого начальника из Киева

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления Миндоходов в Ровенской области.

Как отметили в пресс-службе, мошенника заказывает различные товары и посещает заведения общественного питания, при этом за полученные услуги не рассчитывается.

Ровенские налоговики просят предпринимателей быть бдительными и при получении информации о мошеннических действиях сообщать ОВБ ГУ Миндоходов в Ровенской области.