В США сварили рекордно крепкое пиво

23:13, 28 ноября 2007
Разное
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Важно, чтобы алкоголь не портил вкус

ПивоВ Америке сварили рекордно крепкое пиво Samuel Adams Utopias, содержание алкоголя в котором достигает 27 процентов, сообщаетЛента.ру со ссылкой на Citizen-Times.com.

Сообщается, что пивоварня Boston Beer выпустила всего 12 тысяч бутылок с этим напитком. Пиво уже появилось в некоторых магазинах в штате Вирджиния, где оно продается по 130 долларов за бутылку. Объем бутылок не уточняется.

Напиток получился настолько крепкий, что его запрещено продавать в некоторых штатах, в частности в Каролине. Тем не менее, его можно приобрести через интернет - на аукционе eBay стоимость одной бутылки начинается от 180 долларов, а на Craigslist.com - от 225 долларов.

Пивоварня Boston Beer и раньше варила крепкие сорта пива, в частности, в 1994 она выпустила напиток Triple Bock, содержащий 17,5 процента алкоголя. По мнению владельца пивоварни, они еще не достигли предела крепости пива, за которым алкоголь начинает портить его вкус.

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