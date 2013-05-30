Гражданин Украины погиб при падении крана в Подмосковье
02:07, 30 мая 2013Разное
876 0
Причиной падения башенного крана на стройке в подмосковном Домодедово, при котором погиб один человек, стал сход с рельсов, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил о гибели гражданина Украины в результате падения строительного крана по адресу: улица Текстильщиков, 31.
"В результате схода с рельсов башенного крана погиб крановщик", - говорится в сообщении главка.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Ирина Гуменная, следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Собственник упавшего крана, со своей стороны, сообщил, что погибший в этот день был не на работе и самостоятельно проник на объект.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter