Гражданин Украины погиб при падении крана в Подмосковье

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил о гибели гражданина Украины в результате падения строительного крана по адресу: улица Текстильщиков, 31.

"В результате схода с рельсов башенного крана погиб крановщик", - говорится в сообщении главка.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Ирина Гуменная, следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Собственник упавшего крана, со своей стороны, сообщил, что погибший в этот день был не на работе и самостоятельно проник на объект.