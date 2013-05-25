Тимошенко бьет по евроинтеграции Коксом?

Политика «двойных стандартов» всегда была ключевой особенностью политика Юлии Тимошенко, гарантирующая ей многолетнее пребывание во власти. Публично говорить одно, а делать диаметрально противоположное – стало визитной карточкой бывшего премьера. Однако последние тайные интриги леди Ю, призванные шантажом обменять ее свободу на Ассоциацию с ЕС, могут закончиться плачевно для страны.

Не секрет, Украина в 2013 году совершила серьезный прорыв в вопросе Ассоциации. Это признают как на Западе, так и оппозиция внутри страны. Хоть и со скрипом, реформы все же проходят. Луценко помилован. Высказывания и действия европейских дипломатов по отношению к Украине все более оптимистичны. Европейская комиссия 15 мая рекомендовала Совету ЕС подписать Ассоциацию. Европарламент и Совет министров ЕС ратифицировали упрощение визового режима для граждан Украины.

На повестке остался главный вопрос: что делать с Тимошенко?

Позиция Запада кардинально поменялась за последнее время. Если в 2011-2012 годах освобождение Тимошенко было ключевым условием любых переговоров об Ассоциации, то теперь формулируется более мягко: необходимо решить вопрос избирательного правосудия по отношению к лидеру оппозиции. Именно лидеру – если Яценюк и Кличко, разрывающие на части ее электоральное «наследство», об этом еще не забыли.

Но что важно – европейцы уже не дают конкретных фантастических рецептов освобождения Тимошенко. Понимая, в Украине существует законодательство, в рамках которого необходимо действовать. Собственно, как и в Европе. Нет больше резких и осуждающих резолюций Европарламента, как было раньше.

Также одним из важных сигналов является продолжение работы мониторинговой миссии Квасневского–Кокса, наблюдателей от Европарламента. Тем самым Запад красноречиво показал: «дело Тимошенко» выделено в некую отдельную плоскость диалога с Украиной, идущую параллельно с процессом Ассоциации. Но не обязательно, что данные плоскости пересекутся в ноябре.

Конечно, европейские дипломаты и послы постоянно публично подчеркивают важность судьбы Тимошенко для процесса Ассоциации. Ведь не могут же они говорить иначе после агрессивного двухгодичного прессинга. Не секрет, у Тимошенко есть лоббисты в Европарламенте, парламентах европейских стран и западных СМИ, которые сразу подымут крик. А каждый посол европейской страны –представитель своей политической силы, которую местная оппозиция сможет сразу обвинить во всех грехах из-за некого далекого «дела Тимошенко». Демократия заставляет европейцев говорить очень сдержанно.

Юлия Тимошенко, как опытный политик, прекрасно понимает: радужных надежд на Запад остается все меньше. Как в свое время украинские избиратели, европейские дипломаты, традиционно терпеливые, устали от манипуляций и шантажа Юлии Владимировны. Оказалось, что запомнившаяся всем в Европе женщина-премьер, кокетливо улыбающаяся сквозь «луи виттон», в жизни далеко не так мила. И предпочитает очень даже конкретно использовать мужчин для решения своих задач. Или постоянно падающих в обморок женщин вроде Ребекки Хармс, лидера европейских «зеленых».

А сколько было театральных представлений о пытках и избиениях Тимошенко, ночевок в душевой, заставляющих евродипломатов нестись на всех парах в Харьков. В итоге, вышло как с тем известным мальчиком, который кричал «Волки!».

Сильнейший удар по позициям Тимошенко нанесло апрельское решение Европейского суда по правам человека. Постановившее: никаких пыток и прочих нарушений прав человека по отношению к Тимошенко не применялось. Главная вина судьи Киреева – арест леди Ю во время судебного процесса. Но об этом итак все знали.

В свою очередь, власть донесла до Запада мысль о том, что Тимошенко невозможно помиловать, пока против нее открыто еще два уголовных дела. Попытки Юлии Владимировны наладить диалог с Януковичем, публично признав его «президентом» (с целью под шумок повторить судьбу Луценко), также не увенчались успехом.

Тимошенко взяла на месяц информационную паузу, обдумывая стратегию поведения в новых условиях. Понятно, что публично требовать не подписывать Ассоциацию из-за ее скромной персоны уже не получится. Это может только усилить раздражения Запада. Поэтому Тимошенко выбрала иной вариант: продолжить раскручивать тему «репрессий режима» и играть в «жертву». Тем самым – поставив европейских дипломатов и чиновников в неудобное положение перед жителями ЕС. Благо, и ближайший информповод хороший есть – пребывание 26-28 мая в Киеве миссии Квасневского-Кокса.

Первым шагом в реализации плана леди Ю стала публикация так называемого «Дневника Тимошенко». Естественно, с прицелом будущих перепечаток в западных СМИ. Юлия Владимировна раскрывает на весь мир преступный режим власти, продажных судей, прокуроров, сотрудников Государственной пенитенциарной службы. Ну, и попутно оглашает главный месседж – «злочинна влада» не пускают ее на судебные заседания по «делу Щербаня». А значит, читаем между строк, не хочет помиловать леди Ю.

Кстати, те, кто пишут за Тимошенко сей опус, даже не напряглись в «фотошопе» нарисовать обращения Юлии Владимировны с требованием отвезти ее на судебные заседания. Да и зачем – европейцы должны и так «прохавать».

Следующим шагом стала встреча 23 мая Тимошенко с западными дипломатами. Суть – показать, что Тимошенко ни коем образом не занимается провокациями и всецело переживает за державу. Подтверждением стали слова посла ЕС Яна Томбинского: мол, Тимошенко полностью поддерживает подписание Ассоциации в ноябре. Такое благородство находящейся в тюрьме женщины должно было до слез тронуть дипломатов. Чтобы и дальше продолжить говорить туманные фразы о прекращении избирательного правосудия по отношению к лидеру оппозиции.

Теперь остается ожидать: что же приготовила леди Ю к приезду миссии Квасневского-Кокса? Дабы травмировать их неокрепшую психику, воспитанную на европейских демократических ценностях. Ну, и, попутно, сорвать процесс евроинтеграции. Очередное «избиение»? Отравление? Попытка самоубийства? Отказ от встречи с Квасневским и Коксом под видом злобных сотрудников ГПС, окруживших ее в пять рядов? Вариантов может быть много. Юлии Владимировне нельзя отказать в креативе. Особенно – после «свиного гриппа» и газовых договоров с «Газпромом».

Думает ли Тимошенко о стране – вряд ли. Сознательно ли Тимошенко срывает Ассоциацию – скорее да, чем нет. Тем более, ее лучший друг Владимир Путин всегда вознаградит за такой ценный подарок для Таможенного Союза.

Впрочем, ее можно понять. Задача Тимошенко – выйти на свободу любой ценой. Цель – дальнейшая политическая война. А для этого все средства хороши. Тимошенко – это человек, живущий на «наркотике» власти. Поэтому найти компромисс с ней вряд ли получится. И что в итоге выйдет – покажет время…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»