10-летнего мальчика убило током на рыбалке

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы УМВД Украины в области Инна Проник, происшествие произошло вчера, когда мальчик вместе с отцом удил рыбу на одном из сельских прудов.

“Мальчик 2003 года рождения, закидывая удочку, допустил ее зацепление с линией электросетей. При попытке отсоединить удочку он был смертельно поражен током”, - сказала Проник.

Она добавила, что в настоящее время проводится дальнейшая проверка. Тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.