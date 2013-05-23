34 года назад похоронили Владимира Ивасюка (фото)

01:02, 23 мая 2013
Разное
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22 мая во Львове участники музыкально-художественного "Проекта ИВАСЮК" торжественно возложили цветы к памятнику Владимиру Ивасюку (1949-1979).

Во Львове почтили память музыканта и композитора Владимира Ивасюка

24 апреля 1979 г. после телефонного звонка он вышел из дома и не вернулся. 18 мая тело было случайно найдено повешенным в Брюховичском лесу под Львовом.

22 мая 1979 года на Лычаковском кладбище состоялись похороны художника, поэта и композитора Владимира Ивасюка.

Официальную версию гибели - самоубийство - общественность сразу не приняла, и похороны превратились в массовую акцию протеста.

Архивы дела о смерти Ивасюка, хранящихся в Москве, до сих пор ни родственникам, ни работникам музея поэта не открывают. Родственники Ивасюка считают, что Владимира убили. 26 января 2009 Генеральная прокуратура Украины возобновила давно закрытое уголовное дело о смерти.

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