«Радиация», «отравление» или «синяки» – какие варианты действий Тимошенко накануне 15 и 27 мая 2013 года

Все ближе две ключевые даты в процессе евроинтеграции Украины 2013 года.

15 мая 2013 года на заседании коллегии Европейской комиссии должна быть высказана рекомендация начать юридическую обработку Соглашения об ассоциации.

27 мая 2013 года решение об этом должно быть принято в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел. Собственно говоря, то это и есть самые важные дни евроинтеграции Украины в этом году.

Третья дата – 25 ноября 2013 года, сам саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе, где Соглашение об ассоциации с Украиной либо будет подписано, либо отложено.

На прошлой неделе Тимошенко и ее люди развернули активность, поистине комическую.

8 мая 2013 года Сергей Власенко, защитник Тимошенко, продолжал настаивать на том, что «Европейский суд по правам человека в своем решении о незаконном аресте Юлии Тимошенко четко установил политические мотивы преследования экс-премьера». Такое впечатление, что Власенко просто не читал заявление от 7 мая 2013 года официального представителя Европейского суда по правам человека Родерика Лидделла. Тот мало того, что заявил: «решение суда по Тимошенко не означает ее автоматического освобождения из тюрьмы», но и не установил политической мотивации ее ареста. Прямая речь г-на Лиделла: «суд не пришел к такому выводу. Суд сделал вывод о том, что задержание не соответствовало основаниям, заложенным в Европейской конвенции по правам человека». Дело дошло до того, что Евгений Захаров, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, заявил 8 мая 2013 года, что «ЕСПЧ… вообще не определял мотивы ареста Тимошенко. Суду было достаточно определить, что статья 18 нарушена, поскольку Тимошенко лишили свободы в целях наказания за неуважение к суду, не является основанием для заключения под стражу, предусмотренной статьей 5 Конвенции».

Итак, если «ЕСПЧ… вообще не определял мотивы ареста Тимошенко», то откуда берется такая эйфория Власенко и его компании, настаивающей и на политике в аресте Тимошенко, и на ее немедленном освобождении?

Отсюда: 30 апреля 2013 года Тимошенко заявила: она «считает, что решение Европейского суда по правам человека о незаконности его ареста доказывает ложность других обвинений правоохранителей относительно нее."Сегодня очень важный для меня день. Я счастлива, что Европейский суд по правам человека - единственный в украинских реалиях суд правды и справедливости - признал незаконными мой арест и содержание под стражей».

Тимошенко – в своем репертуаре. ЕСПЧ вообще не дает заключения относительно законности либо незаконности решений украинских судов. Кроме этого, арест, о котором идет речь, как мера пресечения в отношении Тимошенко была применена в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Можно сделать вывод, что ЕСПЧ признал, что Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому была арестована экс-премьер, не соответствовал Конвенции о правах человека. Поэтому 2 мая 2013 года министр юстиции Украины Александр Лавринович и сказал, что единственное установленное Евросудом нарушение уже исправлено на законодательном уровне с принятием нового Уголовного процессуального кодекса (УПК).

И якобы политике Лавринович сказал: «речь не идет о политической мотивации, поскольку в самом решении содержится фраза "по другим мотивам" и речь идет о применении ареста по мотивам неуважения к суду. "Статья 18 констатирует, что фактически задержание и арест были наказанием за неуважение к суду. Решение об изменении меры пресечения принималось по другим мотивам".

Чтобы поставить току в измышлениях Власенко, и этим внести всю необходимую ясность, процитирую «The New-York Times» от 7 мая 2013 года: «решение ЕСПЧ не обязывает судебную систему Украины решить вопрос об освобождении Тимошенко или принять решение по существу ее дела».

Истерика, которую Тимошенко и ее клевреты пытались развернуть после решения ЕСПЧ, состояла в том, чтобы попытаться – в который раз – надавить на украинскую власть, с целью ее освобождения под любым предлогом. Двумя другими формами такого давления являются многочисленные письма к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой «помиловать Тимошенко», и «предложения» к нему «дать публичное согласие на лечение Тимошенко за пределами Украины». Оно, например, было высказано политэкспертом Аленой Гетьманчук 25 апреля 2013 года.

Но дело в том, что никто не знает, чем на самом деле болеет Тимошенко, и действительно болеет ли она.

26 февраля 2011 года г-жа Тимошенко рассказала на своей страничке в «Twitter», что каждое утро бегает со своей собакой по 10 километров. Это 70 километров в неделю, 280 километров в месяц. Через год, 28 апреля 2012 года врачи берлинской клиники «Charité» назвали диагноз экс-премьера Юлии Тимошенко - хроническая межпозвоночная грыжа.

Так бегает по 280 километров в месяц или грыжа? И сколько еще люди «Charité» будут ее лечить? Насколько эффективна помощь людей «Charité», если полтора года лечения не дали результатов, ведь Тимошенко по прежнему отказывается ехать в суд по причине плохого самочувствия?

Во-вторых, все понимают, что Тимошенко, выпущенная за рубеж, никаким лечением заниматься не будет. Она «выздоровеет», причем моментально.

Но так как план Тимошенко «надавить» на украинскую власть не удался, то логично будет предположить, что она применит другую домашнюю заготовку. А какую, мы уже видели по ее предыдущим действиям.

Она может, как это было 24 апреля 2012 года, заявить, что ее избили охранники и демонстрировать всему миру свои якобы «синяки». Кстати, именно том случай и рассматривал ЕСПЧ, который пришел к выводу, что «он не смог установить в соответствии с необходимым стандартом доказанности, что синяки возникли… во время ее перевозки в больницу 20 апреля 2012 года», «суд также не мог оставить вне внимания медицинские документы, согласно с которыми видимая давность синяков не отвечала указанному Тимошенко времени и они могли возникнуть по другим причинам, без внешнего травмирования».

От Тимошенко вполне можно ожидать, 13 сентября 2012 года, заявление, что конфискованные у нее дозиметры якобы показывали в ее палате четырехкратное превышение нормы радиации. То, что такое облучение не могли не почувствовать врачи и больные в этой же больнице, Тимошенко упустила – это обстоятельство противоречит ее эффектным и громким выходкам.

Еще возможно, как 5 января 2013 года, ожидать личного заявления Тимошенко о атаке на нее с помощью ядов. В этот день Тимошенко заявила, что «в моющие средства и косметические препараты якобы посторонними лицами могли быть добавленные ядовитые вещества».

Не забудем, как 9 января 2013 года Сергей Власенко заявил, что видел след укола, рану в ухе Тимошенко, после пользования Bluetooth-гарнитурой.

Все эти обстоятельства очень важны в преддверии 15 и 21 мая. Почему?

Еще 11 января 2013 года Сергей Власенко, адвокат г-жи Тимошенко, даже заявил, что «саммит Украина-ЕС может быть перенесен в связи с невыполнением Украиной требований Евросоюза относительно демократических реформ». Но не перенесли. Его провели 25 февраля 2013 года.

22 ноября 2012 года Борис Тарасюк и Григорий Немыря заявили, что они «намерены просить Европу не подписывать соглашение об ассоциации с Украиной до полного выполнения всех требований ЕС», назвав среди таких освобождение г-жи Тимошенко. Сказав «А», Немыря не может не сказать «Б». Поэтому 22 апреля 2013 года он заявил в интервью «Gazeta Wyborcza», что «Украина должна выполнить все условия и стандарты перед подписанием Соглашения об ассоциации на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе», сказав, что речь идет об освобождении Тимошенко.

Рекомендация начать юридическую обработку Соглашения об ассоциации 15 мая 2013 года на заседании коллегии Европейской комиссии, решение об этом на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел 27 мая 2013 года, несмотря на то, что Тимошенко продолжает отбывать наказание по одному приговору и находится под следствием по другому делу, приводит Тимошенко к неутешительному выводу: она в заключении, а евроинтеграция Украины продвигается.

При этом избиение, облучение, отравление ядами и уколом – четыре трюка Тимошенко и ее люди уже применили. Что придумают на этот раз? Отравленную воду? Добавление газов в воздух? Пищевое отравление?

Трудно сказать определенно. Ясно одно. Тимошенко накануне 15 и 27 мая 2013 года должна находится под неусыпным наблюдением, исключающим возможность членовредительства. Мы не можем доверять бывшему премьер-министру Украины, что дела евроинтеграции нашей страны будут для нее важнее, чем ее личный статус.

Вячеслав Пиховшек