Митрополит Владимир отслужил заупокойную по погибшим в войне

23:46, 08 мая 2013
Разное
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В канун Дня Победы в парке Вечной Славы в Киеве состоялся молебен по погибшим в Великой Отечественной войне.

Участники пасхальной заупокойной литии по воинам и жертвам Второй мировой войны в Парке Вечной Славы, в Киеве, 8 мая 2013 г.

Заупокойную литию на могиле Неизвестного солдата отслужил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

К общей молитве о воинах и жертвах войны присоединились: председатель КГГА Александр Попов, министр культуры Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, духовенство Киева и области, общественность, говорится в сообщении.

После свершения литии Митрополит Владимир и председатель КГГА возложили цветы к Вечному огню.

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