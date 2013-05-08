Митрополит Владимир отслужил заупокойную по погибшим в войне

Заупокойную литию на могиле Неизвестного солдата отслужил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

К общей молитве о воинах и жертвах войны присоединились: председатель КГГА Александр Попов, министр культуры Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, духовенство Киева и области, общественность, говорится в сообщении.

После свершения литии Митрополит Владимир и председатель КГГА возложили цветы к Вечному огню.