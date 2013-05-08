Митрополит Владимир отслужил заупокойную по погибшим в войне
23:46, 08 мая 2013Разное
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В канун Дня Победы в парке Вечной Славы в Киеве состоялся молебен по погибшим в Великой Отечественной войне.
Участники пасхальной заупокойной литии по воинам и жертвам Второй мировой войны в Парке Вечной Славы, в Киеве, 8 мая 2013 г.
Заупокойную литию на могиле Неизвестного солдата отслужил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
К общей молитве о воинах и жертвах войны присоединились: председатель КГГА Александр Попов, министр культуры Леонид Новохатько, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, духовенство Киева и области, общественность, говорится в сообщении.
После свершения литии Митрополит Владимир и председатель КГГА возложили цветы к Вечному огню.
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