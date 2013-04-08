В Одессе иномарка врезалась в маршрутку: трое травмированных
В Одессе в результате столкновения автомобиля с маршрутным микроавтобусом госпитализированы 3 человека.
Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Одесской области, авария произошла вчера, 7 апреля, в 19.30. Автомобиль «Мазда» двигался со стороны улицы Армейской и при обгоне выехал на встречную полосу на скорости 100 км/ч.
Общественный транспорт (автобус) шел по маршруту №175. В результате столкновения травмы получили 24-летний водитель «Мазды», его 51-летняя пассажирка и 22-летняя пассажирка микроавтобуса.
Незначительные телесные повреждения (синяки, ссадины) получили еще несколько пассажиров маршрутки.
По неофициальной информации, одна из госпитализированных женщин беременна.
В настоящее время установлено, что водитель автобуса был трезв.