В Одессе иномарка врезалась в маршрутку: трое травмированных

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Одесской области, авария произошла вчера, 7 апреля, в 19.30. Автомобиль «Мазда» двигался со стороны улицы Армейской и при обгоне выехал на встречную полосу на скорости 100 км/ч.

Общественный транспорт (автобус) шел по маршруту №175. В результате столкновения травмы получили 24-летний водитель «Мазды», его 51-летняя пассажирка и 22-летняя пассажирка микроавтобуса.

Незначительные телесные повреждения (синяки, ссадины) получили еще несколько пассажиров маршрутки.

По неофициальной информации, одна из госпитализированных женщин беременна.

В настоящее время установлено, что водитель автобуса был трезв.