Партия регионов: срок годности истекает

Судьбы «партий власти» в Украине незавидны. Похоже, вождям Партии регионов пора вспомнить об этом и начать ликвидационные мероприятия для своего политического проекта, совмещенные с поиском новой партийной «крыши».

Изо всех украинских президентов только Леонид Кравчук обзавелся партийной поддержкой после завершения полномочий главы государства. Членство в СДПУ (о) стало для Леонида Макаровича чем-то вроде необременительной политической пенсии, позволявшей пролонгировать участие в принятии решений на государственном уровне. Его противник Леонид Кучма делал ставки на разные партии в разных президентских каденциях: одним из символов первой стала Народно-демократическая партия, ну, а вторая прошла для Кучмы при поддержке объединенных эсдеков. Некоторые эксперты считают, что действия Виктора Медведчука на Банковой стали медвежьей услугой для тогдашнего главы государства.

Виктор Ющенко тоже не был в восторге от партии «Наша Украина», которая слишком часто заставляла его принимать непопулярные решения. Похоже, партиефобия является отличительной чертой любого украинского президента. Виктор Андреевич то самоустранялся от «нашеукраинских» дел, то вмешивался в них в самый неподходящий момент. В итоге и «оранжевый» партийный проект, и сам некогда популярный политик влачат жалкое существование.

На первый взгляд, ничто не предвещает Партии регионов проблем. В политической силе насчитывается полтора миллиона партийцев, в вертикали власти расставлены, вероятно, самые лучшие из них, внутренние конфликты «регионалы» привыкли не выносить на суд общественности, а решать в узком кругу. Но сложностей хватает. Вспомним, как в кулуарной обстановке формировался партийный список на парламентские выборы, и сколько осталось недовольных его параметрами. Как Партии регионов удалось стать первой партией власти, выигравшей парламентские выборы и в командном зачете, и по мажоритарным округам, но так и не сумевшей сформировать эффективное парламентское большинство. Как представляется, своему почетному председателю Виктору Януковичу «региональные» бонзы обещали несколько иной формат работы Верховной Рады. Да и назвать эффективной работу партии власти, безраздельно управляющей страной (сегодня три руководителя страны – президент, премьер, спикер – имеют ее партбилеты), язык не поворачивается.

В сложившейся сегодня в Украине ситуации перспектива властной партии во многом зависит от пребывания ее вождя на посту премьера. Как только Николай Азаров будет уволен с должности премьер-министра, «регионалы» перестанут быть монолитом и потекут струйками разной интенсивности к новым пристанищам. И дело не только в том, что Николай Янович является равноудаленным от групп влияния в партии, но и в том, что украинские чиновники давно и хорошо научились работать только вместе с сильными. Падающему в системе украинской власти помогают катиться вниз решительно и настойчиво, независимо от того, с какой высоты ему предстоит падать. Партия регионов для Виктора Януковича сегодня – наиболее удобный коллективный козел отпущения, на которого можно переложить львиную долю промахов в государственном управлении.

Президентская кампания в Украине уже де-факто стартовала, а это означает, что действующему главе государства понадобится расширение электоральной базы. Представители Партии регионов пока успешно справляются с тем, чтобы аккумулировать в качестве представителей власти негативные эмоции у жителей регионов, не являющихся электоральным заповедником власти. Да и в Донбассе и Крыму «региональное» очарование проявляется далеко не в том объеме, что несколько лет назад. Януковичу нужна новая опора, дающая электоральный прирост, и весьма вероятно, что ею станет некое общественное движение «викторианцев», которые будут восхвалять достоинства четвертого украинского президента. У его истоков окажутся не только так называемые младореформаторы, но и олигархи, которые решат не слишком активно играть в оппозиционность. Это не означает, что идеология общественной организации будет интереснее, чем извечный призыв «За все хорошее», но свою роль в вытеснении Партии регионов на обочину политического развития она исполнит.

Скептикам, сомневающимся в том, что «регионалы», бурно прошедшие период расцвета и на всех парах рвущиеся к увяданию, близки к завершению своего политического пути, хочу напомнить, что в конце 1999 года Валерий Пустовойтенко, лидер НДП, был премьер-министром и одним из творцов второго президентского срока Леонида Кучмы, а «дважды народные» были представлены во власти лишь чуть-чуть слабее нынешних «регионалов». Не без отмашки Кучмы парламент отправил верного Валерия Павловича на политическую пенсию. Думаете, Азаров и Партия регионов лучше? Просто Виктор Янукович выбирает подходящий момент, чтобы ими пожертвовать: в таких вопросах спешка не нужна.

Евгений МАГДА