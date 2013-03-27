Лихие 2010-е

Пока украинцы следят за непогодой и опустошением банков Кипра, хочется вновь поднять тему, которая недавно озвучивалась, но осталась без особого внимания на фоне остальных событий. В стране наблюдается реальный разгул разбоя: каждую неделю грабят по несколько ювелирных магазинов, нападают на валютные обменники и даже отделения банков. При этом правоохранители утверждают, что ничего необычного не происходит.

Чтобы убедиться в обратном, не надо быть опытным криминалистом. Достаточно внимательно просмотреть ленты новостей. Первые всплески начались еще в январские праздники, когда многие украинцы мирно дремали у телевизоров с рюмкой в руке. За первые две недели года, считающиеся традиционно спокойными, почти ежедневно СМИ публиковали сообщения о дерзких вооруженных ограблениях. Не считая мелких преступлений.

Лишь некоторые, наиболее яркие примеры: в ночь на 6 января трое вооруженных налетчиков ограбили Metro Cash&Carry в Симферополе, забрали более 20 тыс. грн. Через два дня двое парней с пневматом напали на продуктовый магазин в Севастополе. Ну, эти, допустим, дилетанты: взяли мало, да и попались практически сразу. Но дальше – интереснее: в этот же день, 8 января, в Стаханове Луганской области трое бандитов совершили нападение на один из ювелирных салонов. А уже 9 января средь бела дня трое вооруженных людей в масках ограбили ювелирный магазин в Днепропетровске. Милиция так и не смогла их задержать.

15 января в Красноармейске Донецкой области двое вооруженных налетчиков в масках вынесли из ломбарда ценностей на 800 тысяч, после чего скрылись. В результате нападения пострадал 23-летний охранник.

Не менее интересными выглядят и «подвиги» на Западной Украине, совершенные также в этот период. Например, ограбление ювелирки во Львовской области 16 января, когда двое мужчин, связав продавщицу, вынесли украшений на 200 тысяч, а также налет на ювелирный магазин в тихом городке Борщев на Тернопольщине.

На первый взгляд это, возможно, выглядит как сезонный всплеск эмоций, когда праздники закончились, деньги как-то тоже, а «душа еще просит...». Но, во-первых, многие из этих преступлений были тщательно подготовлены и спланированы, значит, явно действовали профессионалы. А во-вторых, на этом ведь не закончилось.

28 января двое под угрозой автоматов обчистили ювелирный салон в Донецке. В ночь с 6 на 7 февраля — в Глухове Сумской области. С собой воры прихватили и металлический шкаф, в котором хранились золотые украшения. Примечательно, что, по словам начальника милиции Глухова, злоумышленники управились всего за полторы минуты.

11 февраля — ювелирка в Рубежном Луганской области. Трое бандитов с молотками унесли украшений на 100 тысяч.

А следующий день, 12 февраля, пока – самый «урожайный» в этом году. В Одессе бандиты отобрали на улице у бизнесмена сумку с выручкой фирмы в размере 700 тыс. грн. В Южном Одесской области двое грабителей ограбили ювелирку, устроив перестрелку с охранниками. А в Киеве было совершено разбойное нападение на один из коммерческих банков на улице Киквидзе. Преступник скрылся с деньгами.

Через неделю, 19 февраля, трое преступников ограбили магазин «Золото» в Тернополе, а 28 февраля вооруженная банда попыталась ограбить отделение ПриватБанка в Константиновке Донецкой области. В этом случае, правда, преступники, видимо, не ожидали отпора, и после короткой перестрелки сбежали с места преступления, ничего не взяв. Задержали их в марте в соседней Луганской области после очередного «подвига» - ограбления АЗС. Все — ранее судимые.

В то же время, в столичном главке милиции официально заявляют, что ни о каком увеличении количества грабежей в стране речь не идет, о чем свидетельствует сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года. Мол, масла в огонь подливают СМИ, которые подхватывают, раздувают и «смакуют» наиболее интересные грабежи с применением оружия. Также намекают, что владельцы ювелирных магазинов сами выбирают судьбу камикадзе, отказываясь от услуг охранных ведомств, экономя на сигнализации и прочем. Дескать, где хорошо охраняют — не воруют.

Впрочем, в частной беседе правоохранители неохотно признают, что, действительно, суммы грабежей образца-2013 – миллионные, почерк – характерный, а причины всплесков стоит искать в лихих 90-х: так как среди «героев» сводок нынешнего года — почти все рецидивисты. Дескать, «90-е» закончились, когда всех этих товарищей пересажали в тюрьмы. А теперь, отсидев свое, герои сомнительного прошлого выходят на свободу, сколачивают банды, и начинают свой незаконный промысел.

Без сомнения, среди профессиональных бандитов, портящих правоохранительную статистику в последние месяцы, рэкетиры или лидеры группировок, которые были осуждены в то время, могут быть. Могут среди них быть и те, у кого тогда отобрали бизнес, или просто подставили. Многие из них в тюрьме не только не сломались, но и обзавелись связями и влиянием, приобрели новые навыки. А сейчас, действительно, все эти люди как раз освобождаются из мест лишения свободы – одержимые жаждой наживы и/или мести. Если это так, то картина, в общем, неутешительна. Ведь представители милиции упорно игнорируют преступный всплеск, и, соответственно, не предлагают никакого плана («всплеска» - нет, и план – не нужен) по обузданию растущей кривой профессионально организованных грабежей.

К слову, о небывалом разгуле преступности недавно заявлял народный депутат, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Геннадий Москаль, который утверждает, что постоянно следит за состоянием преступности в стране. В феврале он говорил, что сейчас ситуация даже хуже, чем в 90-е годы, и с ним отчасти можно согласиться. Москаль вспоминает, что в те суровые времена действительно совершались громкие преступления, убийства со стрельбой из гранатометов и взрывами, но, в основном, все это было связано с криминальными разборками бандитских группировок, в которые правоохранители зачастую предпочитали не вмешиваться. Теперь же, по словам депутата, как раз количество грабежей и разбоев – при которых страдают мирные жители – колоссальное, а милиция демонстрирует полную беспомощность.

По данным Москаля, уровень преступности на 10 тысяч жителей в январе этого года составил 23,9 преступлений, тогда как в январе 2012 г – лишь 9,3 преступления на 10 тысяч украинцев. При этом, в некоторых регионах этот показатель просто зашкаливает. Так, в Крыму он составляет 36,6; в Севастополе – 61,2; в Днепропетровской области – 33,8; в Киеве – 37,6; в Херсонской области – 35,2; в Николаевской области – 29,4. Депутат отмечает, что такой уровень преступности не фиксировался за все годы независимости Украины.

В пользу его слов также говорит то, что с наступлением весны, когда, казалось бы, преступникам пришла пора затаиться (длиннее световой день, большей людей на улицах) страну снова «затрясло». Перечислять все грабежи уже и не интересно, они все схожи – грабители, часто – вооруженные огнестрельным оружием, предпочитают в ювелирные магазины, пункты обмена валют, отделения банков... Можно лишь вспомнить «географию» мартовских разбоев: Черкасская, Донецкая, Луганская, Винницкая область, Херсон, Харьков, Запорожье...

Относительное затишье наступило только на прошлой неделе, когда полстраны завалило снегом. Но снег тает, так что, стоит ожидать, что многочисленные банды безнаказанных гастролеров делают короткий перекур, ожидая расчистки дорог. А потом, как говорится, с новыми силами...

Александр Кульбачный