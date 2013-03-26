Иммигрант в США купил вместе с выпивкой фантастический лотерейный выигрыш
06:05, 26 марта 2013Разное
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В США 44-летний иммигрант из Доминиканской Республики Педро Квезада выиграл в лотерею Powerball 338 млн долл.
Счастливый билет был приобретен в одном из магазинов, продающих алкогольные напитки в штате Нью-Джерси, передает Associated Press.
После уплаты всех взносов и налогов итоговая сумма, которая достанется П.Квезада, составит 152 млн долл. Это четвертый по величине выигрыш за всю историю лотереи Powerball, пишет РБК.
По сообщениям местных СМИ, первое, что сделает победитель с выигрышем - потратит часть средств на помощь семье. Жена Педро Квезада, Инес, сказала, что шокирована выигрышем, но благодарит за него Бога.
Соседи четы Квезада из района Пассаик близ от г.Нью-Йорк сообщили, что семья победителей производит впечатление "очень спокойной и трудолюбивой".
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