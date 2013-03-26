Иммигрант в США купил вместе с выпивкой фантастический лотерейный выигрыш

Счастливый билет был приобретен в одном из магазинов, продающих алкогольные напитки в штате Нью-Джерси, передает Associated Press.

После уплаты всех взносов и налогов итоговая сумма, которая достанется П.Квезада, составит 152 млн долл. Это четвертый по величине выигрыш за всю историю лотереи Powerball, пишет РБК.

По сообщениям местных СМИ, первое, что сделает победитель с выигрышем - потратит часть средств на помощь семье. Жена Педро Квезада, Инес, сказала, что шокирована выигрышем, но благодарит за него Бога.

Соседи четы Квезада из района Пассаик близ от г.Нью-Йорк сообщили, что семья победителей производит впечатление "очень спокойной и трудолюбивой".