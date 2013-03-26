Кто купит отечественный автомобиль - получит стимул от правительства

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Создание государственной системы стимулов, в частности, путем удешевления потребительских кредитов», - сказано в программе.

Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году составит — 1 млрд грн, в 2014 году — 1 млрд грн.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

При этом в правительстве отмечают, что такие меры приведут к повышению объемов производства отечественных автомобилей.

Справка УНИАН. Производство автомобилей в Украине в 2012 году сократилось на 27% по сравнению с 2011 годом и составило 76 281 штук. Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3235 штук, автобусов – на 10,1%, до 3359 штук.