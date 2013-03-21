Отец пятиклассника жестоко избил охранника школы

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По информации источника, инцидент произошел в понедельник, 18 марта, во львовской СШ №45. После окончания уроков группа пятиклассников осталась в помещении школы и безобразничала в коридорах. Охранник сделал детям замечание и попросил покинуть помещение школы.

„Озорники приутихли и стали расходиться, но один из мальчиков-пятиклассников „стал в позу”, мол, не хочу уходить и все! Охранник взял его за руку и вывел из школы”, - сообщил источник.

По его данным, охранник утверждает, что мальчика не обижал и не бил. Остальные школьники, которые были рядом, подтверждают слова охранника.

По данным источников в правоохранительных органах, пятиклассник пришел домой и пожаловался родителям, что его избил охранник. Отец ученика сразу же пошел в школу и бросился к охраннику с руганью и оскорблениями, а затем стал его избивать и толкнул на лестницу. 64-летний мужчина упал с лестницы и сильно травмировался. "Несмотря на это, нападавший заставил охранника подняться по лестнице на второй этаж в кабинет директора. Есть очевидцы этого всего”, - сообщил источник.

Директор школы немедленно вызвал «скорую помощь» и сообщил об инциденте в охранную фирму, работником которой является пострадавший охранник.

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По данным источника, мать ученика, в то время как ее муж совершал самосуд, обратилась во Франковский райотдел милиции Львова с заявлением об избиении сына охранником школы. Как выяснилось впоследствии, женщина в заявлении почему-то указала неверный адрес проживания и написала свою девичью фамилию. Настоящее местожительство школьника и его матери, которая написала заявление, работники милиции выяснили через дирекцию школы после того, когда получили сообщение из львовского травмпункта, что к ним с ушибами и переломом поступил охранник школы.

В комментарии СМИ директор львовской СШ №45 Владимир Кравченко рассказал об инциденте, подтвердив, что охранник, в отсутствие реакции на замечание, взял пятиклассника за руку и вывел из школы. Когда ребенок пожаловался родителям, был совершен самосуд – отец напал на охранника и стал его избивать.

„С криком, нецензурной бранью отец этого ученика стал бить охранника. Этот охранник – человек уже немолодой, ему больше 60 лет. Мужчина упал с лестницы и получил серьезный перелом. Затем родители ученика силой затащили охранника ко мне в кабинет, который находится на втором этаже школы, и там продолжали кричать на него”, – рассказал В.Кравченко.

В СШ №45 заявляют, что охранник был корректным, взвешенным работником, с ним никогда не возникало никаких конфликтов. В комментарии корреспонденту УНИАН родители учеников этой школы сообщили, что шокированы жестокой расправой над охранником.

Охранная фирма, в которой работает потерпевший, обратилась в правоохранительные органы.

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что в милиции есть обращение по поводу избиения охранника в СШ №45 Львова. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований.

„Охранник находится в больнице, у него диагностирован перелом шейки бедра”, - сообщила С.Добровольская.