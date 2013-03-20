Украинские и российские моряки отметили День подводника (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, основные мероприятия состоялись возле памятника воинам-подводникам. Личный состав подводной лодки «Запорожье», подводной лодки Черноморского флота «Алроса», подразделения почетного караула, военные оркестры, представители командований Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота России, ветеранская общественность возложили венки и цветы. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших подводников.

На митинге выступили командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков, первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, ветераны флота.

С.Елисеев во время выступления отметил тесное и конструктивное сотрудничество украинских и российских подводников, заметив при этом, что за последние годы это сотрудничество стало уже традиционным.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем подразделений почетного караула и военных оркестров двух флотов.

Командир подводной лодки «Запорожье» капитан 2-го ранга Роберт Шагеев в интервью журналистам отметил, что в данное время продолжается плановая подготовка экипажа корабля.

Он напомнил, что в 2012 году успешно завершены заводские испытания «Запорожья», и впервые за много лет подводная лодка вышла в море, где были осуществлены ходовые испытания в надводном положении, погружение на перископную глубину.

«На текущий год у нас еще более амбициозная цель - ввести лодку в состав сил постоянной готовности», - отметил капитан 2-го ранга.

Также, по информации командира, в текущем году «Запорожье», как планируется, будет сдавать курсовые задания, проходить доковый ремонт, принимать участие в учениях разнородных сил, мероприятиях по случаю Дня флота Украины.

Справка УНИАН. 19 марта 1906 года по указу императора Николая ІІ в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки, а в состав Российского флота включены 10 подводных лодок. 15 июля 1996 года издан приказ главнокомандующего ВМФ России №253, которым был учрежден профессиональный праздник - День моряка-подводника.

В Севастополе украинские моряки-подводники на протяжении последних лет 19 марта традиционно вместе с российскими коллегами принимают участие в мероприятиях по случаю Дня моряка-подводника.