Ford показал обновленный Focus ST (фото)

Компания Ford распространила первые официальные фотографии обновленной версии "заряженного" хэтчбека Focus ST. Машина получила новый дизайн передней части кузова, выполненный в стиле обновленного Ford Focus, чей дебют состоялся на автошоу во Франкфурте в сентябре текущего года. Здесь появились другие передние фары, новый капот, решетка радиатора и передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Кроме того, у новинки другая пластика дверей и крыльев, с характерной выштамповкой, а также новая задняя дверь с "приливом" в нижней ее части.

В техническом плане обновленный Ford Focus ST не изменился - он по-прежнему комплектуется 2,5-литровым пятицилиндровым мотором мощностью 225 лошадиных сил, и может разгоняться с нуля до ста километров в час всего за 6,8 секунды. Как и раньше, ST будет выпускаться в трех- и в пятидверной версии.

По предварительным сведениям, обновленный Focus ST почти не подорожает - рост стоимости составит не больше 200-300 долларов.

Лента.ру