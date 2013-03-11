Укравтодор отчитывается, что на 98% победил ямы на дорогах

По состоянию на 10 марта ликвидирована ямочность на 98% основных дорог общего пользования государственного значения. Осталось отремонтировать 61 километр основных автодорог. Об этом премьер-министру Украины Николаю Азарову доложило руководство Укравтодора, сообщает сегодня Правительственный портал.

«Сейчас уже полностью отремонтированы поврежденные после резких перепадов зимних температур дороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь, Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, Киев - Знаменка, Красноперекопск - Симферополь, Запорожье - Донецк, Ульяновка - Николаев, Симферополь - Феодосия.

Близится к завершению ремонт дорог Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, Знаменка - Луганск - Изварене, Киев - Одесса, Кировоград - Платоново, Одесса - Рени, Северо-восточный обход г. Киева с подъездом к М-03 », - отчитывается Укравтодор .