Маршрутка столкнулась с ”Мерседесом”: есть жертвы

В Запорожской области в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля 1 человек погиб и 5 травмированы.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, авария произошла накануне вечером в Мелитопольском районе Запорожской области.

"8 ноября в 17.00 на 413-м км трассы Одесса-Новоазовск произошло столкновение легкового автомобиля "Мерседес" с "маршруткой" - микроавтобусом "Форд". В результате ДТП пострадали 5 человек, и погиб 1 - женщина, личность которой на данный момент не установлена", - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, ограниченная видимость и скользкая дорога, на которой автомобили занесло и водители не смогли избежать столкновения.