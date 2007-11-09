ЧП на шахте в Макеевке: один горняк погиб, еще трое – травмированы

На шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области в результате обрушения один шахтер погиб, еще трое – травмированы.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 22.57 8 ноября на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») в четвертой западной лаве произошло обрушение, которым были застигнуты 4 горняка.

Прибывшие на шахту горноспасатели в течение ночи проводили аварийно-спасательные работы. В результате трое горняков были извлечены с травмами различной степени тяжести, один горняк погиб.

Обстоятельства аварии расследуются.