ГАИ просит водителей смотреть в оба на скользкой дороге: Погода еще не весенняя

Как сообщает Департамент ГАИ МВД Украины со ссылкой на Гидрометцентр Украины, на протяжении нескольких суток в Украине ухудшатся погодные условия.

Так, 10-11 марта, временами осадки, в северных и большинстве западных областей в виде снега, в южной части и на Закарпатье - дождя, на остальной территории мокрый снег и дождь; местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в центральных областях, 10 марта и в Карпатах, а 11 марта и в восточной части местами сильные осадки.

"ГАИ Украины обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными за рулем. Погода, пока еще совсем не весенняя, так что не стоит забывать об особенностях управления автомобилем в условиях, недостаточной видимости, гололеда и т.п.", - говорится сообщении.

В ГАИ советуют следить за техническим состоянием автомобиля, пользоваться ремнями безопасности, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию ​​и правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). А также с особой осторожностью двигаться на мостах и ​​эстакадах.

"Во время сильного снегопада или дождя, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Во время осложнения погодных условий по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте", - добавляют в ГАИ.