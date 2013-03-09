В Одессе подросток сбил двух пешеходов и протаранил три автомобиля
17:28, 09 марта 2013Разное
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В Одессе сегодня ночью 16-летний водитель сбил двух пешеходов и повредил три припаркованных автомобиля.
По факту ДТП материалы переданы в милицию
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, юноша за рулем легкового «Пежо» совершил наезд на двух пешеходов, после чего, продолжив движение, врезался в припаркованные автомобили «Мазда», «Мицубиси» и «ДЭУ».
59-летний мужчина и 36-летняя женщина доставлены в больницу. По факту ДТП материалы переданы в милицию.
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