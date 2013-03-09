В Одессе подросток сбил двух пешеходов и протаранил три автомобиля

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, юноша за рулем легкового «Пежо» совершил наезд на двух пешеходов, после чего, продолжив движение, врезался в припаркованные автомобили «Мазда», «Мицубиси» и «ДЭУ».

59-летний мужчина и 36-летняя женщина доставлены в больницу. По факту ДТП материалы переданы в милицию.