10 ноября в 14.00 состоится презентация проекта TOUR2KIEV «Путешествие в пространстве и времени: Два маршрута – одна история», посвященного 90-летию Октябрьской революции. Предлагается нестереотипный подход к революционным событиям.

14.00 – автобусная экскурсия по местам, связанным с событиями Октябрьской революции (маршрут включает 12 точек, в том числе памятник Петровскому, Мариинский дворец, Арсенальные мастерские, Аскольдова могила, Косой капонир и проч.).

Комфортабельный автобус будет ждать Вас у здания УНИАН на ул. Трехсвятительской; экскурсию проведет Марина Саморукова (киевское историко-краеведческое объединение «Клио»)

15.30-16.00 – пресс-конференция в зале кофейни «Шоколадница» (ул. Красноармейская, 48);

После пресс-конференции Вас ждет горячий глинтвейн.

Необходима аккредитация. Телефон: 228-51-16, e-mail: info@tour2kiev.com.