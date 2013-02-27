Митрополит пожертвовал свой Rolex церкви
03:46, 27 февраля 2013Разное
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Пловдивский митрополит Николай передал свои дорогостоящие швейцарские часы Rolex в дар местному храму святой великомученицы Марины.
Митрополит пожертвовал часы на оплату счета за электричество
Храм получил неожиданно высокий счет за электричество - 2,94 тысячи левов (1,5 тысячи евро), оплатить который не было возможности. Узнав об этом, митрополит пожертвовал личные часы с просьбой продать их для оплаты долга. Если за Rolex удастся выручить большую сумму, остаток средств будет передан на благотворительность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пловдивскую епархию.
Недавнее резкое повышение цен на электричество в Болгарии в предыдущие дни привело к массовым уличным протестам, за которыми последовала отставка правительства Бойко Борисова.
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