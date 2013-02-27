Митрополит пожертвовал свой Rolex церкви

Храм получил неожиданно высокий счет за электричество - 2,94 тысячи левов (1,5 тысячи евро), оплатить который не было возможности. Узнав об этом, митрополит пожертвовал личные часы с просьбой продать их для оплаты долга. Если за Rolex удастся выручить большую сумму, остаток средств будет передан на благотворительность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пловдивскую епархию.

Недавнее резкое повышение цен на электричество в Болгарии в предыдущие дни привело к массовым уличным протестам, за которыми последовала отставка правительства Бойко Борисова.