Яндекс добавил на свой ресурс панорамы Полтавы и Кременчуга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Полтаве руководитель группы контент геоинформационной группы «Яндекса” Елена Шилова.

По ее словам, теперь пользователи могут виртуально побывать в этих городах и осмотреть их достопримечательности он-лайн.

Как оказалось, Яндекс снял в Полтаве и Кременчуге 330 километров улиц. На снимках можно увидеть все основные районы и красивые уголки этих городов.

В Полтаве в мае 2012 года было отснято 200 км улиц, сделано 22 тыс. 644 фотографии, 5 тыс. 661 круговая панорама, в Кременчуге в июне 2012 года отснято 130 км улиц, 13 тыс. 640 фотографий, 3 тыс. 410 круговых панорам. Съемки провели партнеры «Яндекса» - «Компания neq4». Панорамные снимки привязаны к карте города.

«Эффект прогулки по городам создается благодаря тому, что панорамы сменяют друг друга и пользователь будто идет по улице. Благодаря панораме можно не только виртуально пройтись по улицам, но и посмотреть, какие организации и офисы находятся в том или ином доме», - рассказала Елена Шилова.

Кроме Полтавы и Кременчуга, на панорамах Яндекса есть много других красивых городов. Сейчас на сервисе собраны панорамы около 300 городов, 65 из них - это города Украины.