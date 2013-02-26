Сестра Майкла Джексона тайно вышла замуж за арабского миллиардера (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентства и официальное сообщение молодоженов.

Согласно сообщению, прошедшая в конце 2012 года свадьба стала "тихой, частной и красивой церемонией".

В конце декабря британская газета Daily Mail сообщала о тайной помолвке Джексон и аль-Мана, которые встречаются с 2010 года. Как писало издание, 37-летний бизнесмен подарил 46-летней певице "огромное, дорогое кольцо", которое она "очень боится потерять".

Джанет Джексон - младшая сестра "короля поп-музыки"Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года. Она начала выступать в возрасте 7 лет. По данным журнала Billboard, артистка входит в список самых продаваемых в истории поп-музыки исполнителей.