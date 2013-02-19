В КГГА знают, как исправить дороги

В КГГА предлагают сосредоточиться на финансировании ремонта и содержания автодорог, уменьшив расходы на строительство новых объектов

Такое предложение высказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Анатолий Голубченко во время расширенного заседания коллегии КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Два года мы активно строили новые развязки и дороги, тогда как нормативы по ремонту и содержанию дорог не выполнялись. Настало время пересмотреть эту пропорцию. Все забудут о том, какие развязки мы построили, но все будут говорить о дорогах. Поэтому я предлагаю в этом году, в первую очередь, заложить средства на выполнение в полном объеме нормативных работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог, а остальные распределить на строительство новых объектов», – сказал А.Голубченко.

Кроме того, заместитель председателя КГГА высказал несколько предложений по экономии средств и, таким образом, пополнения финансового ресурса для ремонта и содержания дорожного покрытия. В частности, А.Голубченко раскритиковал схему закупки соли для потребностей города. Сейчас «Киевавтодор» поставляет ее не непосредственно через государственное предприятие - монополист «Артемсоль», а через коммерческие структуры, что значительно увеличивает стоимость продукта. Так, например, разница между отпускной ценой на заводе и закупочной в Голосеевском районе была почти вдвое больше.

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Также, по мнению заместителя главы госадминистрации, необходимо уменьшить закупку асфальта производства областных заводов, ведь транспортные расходы на его доставку влияют на себестоимость материала. Вместо этого увеличение объемов материалов, приобретенных у столичных асфальтобетонных заводов, позволит сэкономить средства и распределить их для улучшения транспортной сети.

Так, в течение двух дней КК «Киевавтодор» должен определиться со всеми возможными партнерами для скорейшего выполнения работ и приведения дорожного полотна в надлежащее состояние. Соответствующее поручение дал во время заседания коллегии председатель горадминистрации Александр Попов и взял под личный контроль выполнение этого вопроса.