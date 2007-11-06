УАЗ столкнулся с поездом ”Полоцк – Симферополь”

В Николаевской области автомобиль столкнулся с поездом, жертв и пострадавших вследствие аварии нет.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на регулируемом железнодорожном переезде в Казанковском районе.

54-летний водитель автомобиля “УАЗ-469”, игнорируя сигнал семафора о приближении поезда, начал пересекать железнодорожное полотно, вследствие чего произошло столкновение авто с пассажирским поездом № 393 „Полоцк – Симферополь”.

Вследствие ДТП на 2,5 часа возникла задержка движения поезда, автомобиль значительно поврежден.