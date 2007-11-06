УАЗ столкнулся с поездом ”Полоцк – Симферополь”
12:53, 06 ноября 2007Разное
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Задержка движения на 2,5 часа
В Николаевской области автомобиль столкнулся с поездом, жертв и пострадавших вследствие аварии нет.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на регулируемом железнодорожном переезде в Казанковском районе.
54-летний водитель автомобиля “УАЗ-469”, игнорируя сигнал семафора о приближении поезда, начал пересекать железнодорожное полотно, вследствие чего произошло столкновение авто с пассажирским поездом № 393 „Полоцк – Симферополь”.
Вследствие ДТП на 2,5 часа возникла задержка движения поезда, автомобиль значительно поврежден.
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